俳優の佐野岳さんがTBSテレビの番組収録中に右ひざのじん帯を断裂するなどのけがをしました。全治8か月から9か月の重傷です。TBSテレビによりますと、佐野岳さんは今月18日、東京都内で行われた「最強スポーツ男子頂上決戦」の番組収録中、モンスターボックスと呼ばれる大型の跳び箱の17段（高さ2メートル46センチ）の跳躍に成功した直後、空中でバランスを崩し、着地した際に右足をひねりました。残りの競技を欠場し、病院で詳し