私はトモカ。小学生の娘が2人います。物静かなマイ（小6）と社交的なユキ（小3）です。マイは交友関係が狭いタイプ。私が声をかけても、積極的に動こうとする様子はありません。来年は中学生になるというのに心配です。そんなある日、ユキの友だちのランちゃんのママと話す機会がありました。中学生のお姉ちゃんがいろんな友だちと連絡を取り合って遊んでいるという話を聞いた私は、ますます「このままでいいの？」と焦ってしまっ