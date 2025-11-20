JR西日本によりますと、きょう（20日）午後2時35分ごろ、伯備線の倉敷駅と清音駅の間で踏切の非常ボタンが押されたため、現在踏切設備の確認が行われています。このため、伯備線では倉敷駅～新見駅間で一部の列車に遅れが出ているということです。（午後2時55分現在） （遅れ）【出雲市⇒岡山方面】・やくも１６号（岡山行き）約２０分遅れ