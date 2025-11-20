＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇19日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米国女子ツアーの全日程が今週で終了する。最終戦はポイントランキング上位60人のみが出場できるエリートフィールド。日本勢からは8人が挑む。【写真】おいくらですか？超豪華ロレックスをゲット今大会最大の特徴は、やはり破格の賞金だ。賞金総額は1100万ドル（約17億3053万円）で、メジャー大会に匹敵する規模。優勝賞金はツア