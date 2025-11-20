警察によりますと、きょう午前、山形県鶴岡市朝陽町下名川でクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】イチョウの木に登り銀杏を食べるクマ目撃しかし木の上から離れ行方分からず（山形・鶴岡市） 現場は下名川公民館から南におよそ３００メートルの場所で、子グマ一頭がイチョウの木に登り、銀杏の実を食べていたということです。 午前９時から警察などが対応にあたり、花火の打ち上げや箱ワナの設置を行いました。