お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ2025』配信記念イベントが20日、都内で行われた。【写真】徹底して顔を隠す川北茂澄をやめさせようとするノブ同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1