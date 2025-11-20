ハーバード大での教官職を退く見通しと報じられたラリー・サマーズ元学長/Kevin Dietsch/Getty Images（CNN）米ハーバード大学の元学長、ラリー・サマーズ氏は、教員として今学期の勤務を続けることが不可能になる見通しだ。同大の広報担当者が大学紙「クリムゾン」に明らかにした。性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告とサマーズ氏の関係を大学が調査しているためだという。CNNは大学とサマー