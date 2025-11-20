ＲＩＺＩＮＦＦは２０日、大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードを発表した。ＲＩＺＩＮ・ＭＭＡルール５分３ラウンド（５７キロ）で、篠塚辰樹が冨澤大智と再戦することになった。両者は２０２３年大みそか大会でオープンフィンガーグローブのキックボクシングルールで対戦し、篠塚が２度のダウンを奪い判定勝ちを収めている。また、ＲＩＺＩＮ・ＭＭＡル