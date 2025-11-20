元おニャン子クラブで女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブ相手のトークの中で、おニャン子同期の名前を出して思い出話をした。国生は、過去を振り返るタイプかと問われて「シクシク泣く」と回答。「ちょっとやっぱり、暗いんだよね、わたし」と自己分析を始めて「明るく元気で走ってる子みたいな、イメージだったけど、アイドルのときって、だけどちゃんと闇