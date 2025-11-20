フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。11月20日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が、先日問題になった「高市発言」を元に、各新聞記事の読み比べの醍醐味について語った。 プチ鹿島「今日のタイトルは『“高市有事”を時空を超えて読み比べ。気になった記事はこれだ！』と」