【モデルプレス＝2025/11/20】タレントの板野友美が11月19日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日旅行でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開した。【写真】元AKB神7「豪華」娘のバースデートリップでお揃いコーデ◆板野友美、娘とのお揃いコーデ板野は「ベビちんBirthday trip」「ミニオンになってUSJへ」とつづり、娘との2ショットを投稿。親子でお揃いのゴーグル付きニット帽やイエローのトップスを着用し、ミニ