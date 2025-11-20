◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）元幕内で東幕下３６枚目の天空海（立浪）が勝ち越した。西同３５枚目の勇磨（阿武松）に１度突っかけられたが動じなかった。立ち合いから突き合いになったが、馬力を生かして前に出て押し出した。「内容が良かった。手が伸びていた」と笑顔。春場所以来４場所ぶりの勝ち越し。昨年も九州場所で勝ち越しており「験が良いですね」とうなずいた。秋場所では左ふくらはぎなど