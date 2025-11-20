埼玉県吉川市の資材置き場で火事があり、現在も激しい黒煙が上がっています。【映像】現場の様子（火の手が上がる場所も）20日午後2時過ぎ、吉川市の資材置き場で「火と煙が見える」と119番通報がありました。消防などによりますと、ポンプ車など8台が消火活動にあたっています。これまでにけがをした人や逃げ遅れている人がいるという情報はないということです。現場はJR武蔵野線の吉川美南駅から北に1kmほど離れた場所で