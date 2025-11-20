25日から全国で放送開始となる丸亀製麺の新テレビCMに、上戸彩（40）が出演した。上戸の”冬のうまさ”を堪能する至福の表情が見どころとなっている。【映像】至福の表情を浮かべる上戸彩（CM）今回、冬の代表的な商品のCMに出演するにあたり、「冬といえばついついやってしまうことは？」と聞かれた上戸は、「どうしても鍋（料理）が続いてしまう。野菜もたくさん取れるし、お肉もなんだけど、作るのも簡単だし。あと、やっぱ