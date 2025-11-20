高松海上保安部 提供 高松海上保安部によりますと、20日午前11時15分ごろ、高松市庵治町太鼓鼻西方の海域のゴムボートの船内で意識不明の高齢男性1人が発見されました。 庵治漁業協同組合から保安部に「組合員がのり網作業中に、ゴムボート内で意識がない高齢男性1人が倒れているのを発見した」との旨の連絡があったということです。