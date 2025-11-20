１２日、国網北京電力検修分公司が設置した移動変電所設備。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月20日】中国送電大手、国家電網傘下の国網北京市電力はこのほど、北京地区初の220キロボルト移動変電所が16日に房山区の韓村河地区で稼働を開始したと明らかにした。同変電所は、現在北京で稼働している中で最大容量かつ最高電圧の移動変電所であり、今冬の電力需要のピーク期間に住民が暖かく冬を過ごせるよう、同地区の顧客約3万