【新華社貴陽11月20日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県の美徳村で、職人らが鼓楼の建設を急ピッチで進めている。鼓楼はトン族集落の象徴的な建築物で、杉材を利用し、ほぞ継ぎにより組み立てられる。てこの原理を応用し、層を重ねて支え合いながら上へ伸びる構造となっている。全体が木造でありながら、くぎや鋲（びょう）は一切使用しない。緻密で堅固な造りは、100年を経ても朽ちたり傾いたり