ラッパーのAK-69（47）が、フルオーダーしたという、メルセデスベンツの最高級SUV「Mercedes AMG G63」を披露した。【映像】AK-69の豪華な愛車（複数カット）大の車好きを公言しているAK。これまで自身のYouTubeチャンネルで、Ferrari 296GTBや、RANGE ROVER Autobiographyなど数々の愛車を紹介していた。車両本体価格2800万円超「Mercedes-AMG G63」を公開2025年11月18日の更新では2台同時納車を報告。そのうちの1台、車両