ドーナツ専門店「I'm donut？（アイムドーナツ）」が盛況だ。10月にオープンした渋谷宮益坂店には行列ができ、土日の午後は1時間待ちも珍しくないという。菓子パンに使うブリオッシュ生地を採用し、通常のドーナツと比べてやわらかい「生ドーナツ」を提供している。コンビニ各社の「大きいおにぎり」が受けたワケ…形崩れ防ぐ機械の進化だけじゃなかったアイムドーナツはベーカリーを経営する事業者が2022年3月、中目黒に1号店