ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。プライベートの過ごし方を明かした。オードリー若林正恭は「HIP HOPの方々の過ごし方って謎じゃないですか。RIP SLYMEの普段って」と気になったことを語った。ILMARIは「子どもが小さいので大体家のことをやってますね。送り迎えとか。習い事連れてったり。子ども乗せる自転車みたいので『よく見かけます』って言われま