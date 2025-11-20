一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が20日までにインスタグラムを更新。友人の「誕生日ショット」を公開した。「ほろ酔いの良い夜誕生日のお祝い！」とつづり、レストランで会食をしている写真を公開。ニット姿で笑顔だった。そして時間差でストーリーズも更新。「これ私の誕生日ではなく友人の！笑わかりにくくてごめんなさい」と補足。渡邊は4月13日に28歳の誕生日