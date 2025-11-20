（宜蘭中央社）北東部・宜蘭県蘇澳鎮で19日、同県政府消防局への救急車の寄贈式典が行われた。寄贈者はかつて台湾で救急搬送されて一命を取り留めた杉山栄さんで、台湾の救急医療への感謝を示すために贈った。同局の報道資料によれば、杉山さんは76歳で、かつて仕事の関係で10年ほど台湾に暮らした。杉山さんにとって台湾は、自身のキャリアにおける重要な場所であるだけでなく、思いやりや善意とは何かを教えてくれた地でもあると