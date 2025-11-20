2025年11月17日、中国メディアの新京報は、中国河北省の村で地下水に金が混ざり、住民が金の回収に熱を上げる一方で法的な問題や環境面での懸念を引き起こしていると報じた。記事は、近ごろの金価格の歴史的な高騰を背景に、河北省秦皇島市にある清河沿村では住民が地下水から金を抽出する作業に熱を上げていると紹介。自宅の敷地内に深井戸を掘り、くみ上げた地下水を活性炭を詰めた鉄桶に通して金を吸着させ精錬して回収している