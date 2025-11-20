お笑いタレント、にしおかすみこ（51）が20日、自身のブログを更新。認知症であることを公表していた母が死去したことを改めて報告し、にしおか自身の誕生日だった18日に葬儀を済ませていたことを明かした。にしおかはこれまで認知症の母、ダウン症で知的障害がある姉の介護をしてきたが、前日19日にゲストとして生出演したNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）で「数日前に母が亡くなって」と公表していた。「あさイチ」放送