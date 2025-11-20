女優の瀧本美織（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。シックなスーツ姿を披露した。「社長みたいですねって言われた今日のスタイル」と書き始めた瀧本。グレーのジャケットにパンツ、黒のインナー、白いスニーカーを合わせたコーデを披露した。髪形はダウンスタイル。「もしも社長さんだったらはい、スーツを着こなしてたいですね」と思いをつづった。