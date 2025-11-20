巨人は20日、11月23日のファンフェスタ終了後に開催される「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に、清原和博さんと入来祐作さんの出演が決まったと発表した。出演メンバーは全員で14名となる。▼ 出演者一覧上原浩治さん、工藤公康さん、清原和博さん、前田幸長さん、仁志敏久さん、元木大介さん、入来祐作さん、清水隆行さん、村田善則さん、松井秀喜さん、高橋由伸さん、岡島秀樹さん、