ポートランド・トレイルブレイザーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月20日（木）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 121 - 122 シカゴ・ブルズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対シカゴ・ブルズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザ&#1