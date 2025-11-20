まもなく忘年会シーズン。SNSで話題の『割り勘負け』という言葉を知っていますか？【写真を見る】お酒を飲まない人は損？『割り勘負け』飲む派・飲まない派“それぞれのホンネ”は【ひるおび】『割り勘負け』とは・・・お酒を「飲む人」と「飲まない人」が参加する飲み会で均等に割り勘をしたときに、お酒を飲まない人が損した気分になることを指します。ホットペッパーグルメ 外食総研所長の田中直樹氏は、「昔から『割り勘負け』