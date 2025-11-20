青森市の住宅で、34歳の男が両親を刃物で刺して殺害したとされる事件で、両親にはそれぞれ数十カ所におよぶ刺し傷などがあったことが分かりました。韓国籍の金本大周容疑者は、おととい青森市の自宅で母親の美羅さんの背中などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれていて、父親の直人さんの殺害にも関与したものとみられています。金本容疑者自らが「両親を殺した」と110番通報し、事件が発覚したもので、美羅さんが浴室で、直人さ