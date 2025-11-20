TBSテレビは20日、12月に放送予定の番組「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」の収録中、俳優の佐野岳さん（33）が右膝の半月板損傷と靱帯断裂により全治約8〜9カ月のけがをしたと発表した。同局によると11月18日午後、東京都江東区の有明アリーナで、佐野さんが17段の巨大跳び箱を跳んだところ、バランスを崩して着地時に右足をひねり、負傷したという。同局は「一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安