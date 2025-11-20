セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール」Lぬいぐるみ〜Fluffy Cuties〜を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「チップ&デール」Lぬいぐるみ〜Fluffy Cuties〜  登場時期：2025年11月7日より順次サイズ：全長約20×20×28cm種類：全2種（チップ、デール）投入店舗：全国のゲームセンター