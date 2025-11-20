ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生応援キャンペーン『ユニ春』を、2026年1月30日（金）から2026年4月5日（日）の期間限定で開催。卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える大切な時期に、仲間や友だちと思い切り楽しみ、心が弾む時間をともに過ごし、“最高の青春の思い出”をつくってほしいという想いを込めて、毎春実施されている人気企画です☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2026』 画像提供