11月19日、東京株式市場では市場の主役交代が鮮明になっている。これまで相場を牽引してきた人工知能（AI）関連銘柄の上値が重くなる一方で、小売大手のイオン（8267）を中心とした内需株に資金が流入し、市場の下支え役として注目を集めている。【こちらも】ソフトバンクG「過去最高益」の光と影AI投資加速と市場の冷静な評価■イオン株、上場来高値を更新11月19日、イオン株は前日比116円（4.57%）高の2645円を付け、株式