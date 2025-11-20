セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年11月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニー&ピクサーキャラクターケータイ型パスケース」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクターケータイ型パスケース」  登場時期：2025年11月14日より順次サイズ：全長約6×1×9cm種類：全8種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ニッ