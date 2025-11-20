医療機器の選定を巡る東大病院の贈収賄事件で、逮捕された医師の男が受け取った金で私的なパソコンなどを購入していたことがわかりました。【映像】贈賄側のメーカー周辺の様子松原全宏容疑者（53）は、2021年以降、2回にわたり医療機器メーカーに便宜を図った見返りとして、現金約70万円を受け取った疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で松原容疑者は、研究のための「奨学寄附金」として金を受け取っていま