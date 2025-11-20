アメリカで性的虐待罪で起訴され死亡した富豪をめぐり、トランプ大統領は関連資料の公開を義務づける法案に署名しました。【映像】トランプ氏とエプスタイン氏が会話する過去の映像トランプ大統領は19日、SNSで自身との交友が指摘される富豪のエプスタイン氏をめぐり「資料を公開する法案に署名した」と投稿しました。法案には、捜査が妨害される場合、公開を拒否できる条項があり、重要な資料が隠される可能性があるとアメリ