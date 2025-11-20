自民党は、国家安全保障戦略など「安保関連3文書」の見直しに向けた初会合を行いました。【映像】自民党安全保障調査会小野寺会長の発言「国家安全保障戦略を始め、防衛3文書、また防衛装備移転の見直しにつきましてご議論をいただく、キックオフということになります」（自民党安全保障調査会小野寺会長）高市政権は「主体的に防衛力の抜本的強化を進める」として、安保関連3文書の改定を来年のうちに前倒しで行う方針です。