中小企業の今年度の賃上げ状況について、日本商工会議所などが調査結果を発表し、8割を超える企業が「賃上げを実施」、または「予定」していると明かしました。調査は、全国の中小企業で構成する日本商工会議所などが今年度の賃上げ状況について会員の企業にメールなどで確認し、1247社から回答がありました。そのうち82%の企業が「賃上げを実施した」、または「今年度中に賃上げを予定している」と回答したということです。加重平