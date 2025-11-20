高騰が続く都心の新築マンション平均価格は1億5000万円を超え、過去2番目の高さとなりました。不動産経済研究所によりますと、10月に東京23区で販売された新築マンション1戸当たりの平均価格は、前の年の同じ時期に比べ18.3%高い1億5313万円で、過去2番目の高さとなりました。また、東京や神奈川、埼玉、千葉をあわせた首都圏の平均価格は9895万円で、前の年の同じ月と比べ6か月連続で上昇しました。▼東京・港区で販売された高額