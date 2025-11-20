2026W杯欧州予選を全勝で突破したイングランド代表は、優勝候補の一角に挙げられるタレント集団だ。2チーム作れるのではと思うほど選手層は厚く、W杯本番へ誰を選ぼうか指揮官トーマス・トゥヘルも頭を悩ませるだろう。英『Daily Mail』では、記者陣が独自にW杯メンバーを選出。各記者の好みが出ているが、なかなか面白い選出となっている。まずオリバー・ホルト記者は、ウェストハムFWジャック・ボーウェンを外し、エヴァートンで