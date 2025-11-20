イングランド代表監督にトーマス・トゥヘルが就任して以降、ダブルボランチではアーセナルMFデクラン・ライスとノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンのコンビが1番手となってきた。アーセナルで何でも出来る万能MFとして成長したライス、広範囲をカバーできることに加えて足下の技術もあるアンダーソンのコンビは来夏の2026ワールドカップでも採用される可能性が高い。ライスは以前から評価の高い選手だったが、