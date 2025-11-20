今のオランダ代表は最終ラインに優秀な選手を多く揃えており、いつの間にかDF大国となっている。しかし、その中でもリヴァプールDFフィルジル・ファン・ダイクの存在は特別だ。パフォーマンスレベルはもちろん、2018年から代表のキャプテンマークを巻いてきたファン・ダイクは絶対のリーダーだ。2026ワールドカップ欧州予選もファン・ダイクは全試合にフル出場しており、オランダは無事にW杯出場権を獲得。ファン・ダイクも34歳を