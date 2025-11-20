18日に行われた2026ワールドカップ欧州予選の最終節でデンマーク代表を4-2で撃破し、逆転でW杯出場を決めたスコットランド代表。試合後に信じられない思いだと振り返ったのは、このゲームでゴールマウスを守った42歳のGKクレイグ・ゴードンだ。2004年の代表デビューから83キャップを記録してきたベテランGKは、この夏にキャリアを終えようと考えていたというのだ。そんなゴードンにもう1年戦おうと説得したのが、スコットランド代