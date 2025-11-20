2026ワールドカップの各大陸予選も大詰めを迎えたが、最後の大勝負となるのが来年3月に予定されている欧州予選プレイオフ、さらに大陸間プレイオフだ。大陸間プレイオフに進むチームも出揃い、アジアからはイラク代表、アフリカからはコンゴ民主共和国代表、北中米からはジャマイカ代表とスリナム代表、オセアニアからはニューカレドニア代表、そして南米からはボリビア代表だ。このうち英『Sportbible』が注目したのが、ボリビア