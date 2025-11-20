巨人は２３日のファンフェスタ終了後に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」に、清原和博さんと入来祐作さんの出演が決まったと発表。本イベントの出演メンバーは全員で１４名となる。出演者は以下の通り（順不同）。上原浩治さん、工藤公康さん、清原和博さん、前田幸長さん、仁志敏久さん、元木大介さん、入来祐作さん、清水隆行さん、村田善則さん、松井秀喜