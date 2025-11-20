King ＆ Princeの公式サイトが20日に更新され、郄橋海人(26)が同日に予定していたグループのYouTube生配信を欠席することを発表した。体調不良のため。King ＆ Princeは、12月24日発売の7枚目アルバム「STARRING」からリード曲「Theater」のミュージックビデオ鑑賞会を公式YouTubeで開催すると発表していた。公式Xで「高橋海人は体調不良のため、大事をとってYouTubeライブはお休みさせていただきます」と報告。「楽し