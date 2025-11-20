２０２５年の現代、平成の「シールブーム」が再来しています。今年の日経トレンディ“２０２５年ヒット商品ベスト３０” にもランクインした、『平成女児売れ』。『平成』で流行ったものが、令和の今、再び注目されているのです。中でも人気なのが、『シール集め』です。大阪・梅田の雑貨店では、平日にもかかわらず開店直後からシール売り場に人が殺到し、５００円〜８００円ほどのシールが飛ぶように売れていました。（