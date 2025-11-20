【PLAMATEA シーカー】 2026年8月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA シーカー」を2026年8月に発売する。価格は9,800円。 ゲーム「メタファー：リファンタジオ」より、探究者のアーキタイプ「シーカー」をPLAMATEAでプラモデル化。 全高約165mmで、各部関節可動に