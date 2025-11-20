【台北共同】台湾の頼清徳総統は20日「今日の昼食はおすしとみそ汁です」とフェイスブックに写真付きで投稿した。「鹿児島のブリと北海道のホタテ」が含まれると説明し、水産物の消費で日本を支援する姿勢を見せた。