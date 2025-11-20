埼玉・狭山市の乗馬クラブで20日未明、火事があり、馬3頭が死にました。午前2時前、狭山市笹井にある乗馬クラブで「黒煙と煙が見える」と、通行人から通報がありました。火は、1時間ほどでほぼ消し止められ、7棟ある厩舎（きゅうしゃ）のうち3棟が全焼しました。厩舎では、約50頭の馬が飼育されていましたが、この火事で、3頭が死に、複数の馬がやけどをしたということです。出火当時、施設には誰もおらず、けが人はいませんでした